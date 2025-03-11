В Саудовской Аравии начались переговоры между Украиной и США: о чем будут говорить (фото)

В городе Джидда, Саудовская Аравия, начались переговоры между украинской и американской делегациями. Главная тема встречи – пути к прекращению войны и достижению устойчивого мира.

С украинской стороны в переговорах принимают участие глава Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Украины Рустем Умеров. Об этом сообщает МИД Украины.

В сообщении МИД отмечено, что переговоры проходят в конструктивной атмосфере. Опубликованное видео показывает момент, как украинская делегация заходит в зал заседаний.

Вас также заинтересует: Зеленский сказал, может ли война закончиться уже в этом году

"В Джидде, Саудовская Аравия, началась встреча делегаций Украины и США."

Позже Андрей Ермак поделился в своем Telegram фото из переговорного зала. За столом, в частности, присутствуют советник по нацбезопасности администрации Трампа Майк Уолц и госсекретарь США Марко Рубио.

По словам Ермака, встреча стартовала на положительной ноте.

"Начали очень конструктивно. Работаем вместе над достижением справедливого и долговременного мира", - написал он в соцсетях.

В ходе переговоров руководитель Офиса президента Андрей Ермак очертил три ключевых условия, выполнение которых, по его убеждению, позволит гарантировать продолжительный мир в Украине. Речь идет о необходимости политического и финансового давления на Россию со стороны Европы и США.

Об этом Ермак написал в своей колонке для британского издания The Guardian .

Он подчеркнул, что, прежде всего, Украине должны быть предоставлены действенные гарантии безопасности, которые укрепят доверие к возможным договоренностям о прекращении огня. Вторым условием он назвал решительные действия Европы по усилению и расширению санкционного давления на Россию. И третья – Европа должна взять под контроль замороженные российские активы, чтобы направить их на поддержку Украины и восстановление страны.

По мнению Ермака, недавнее заседание Европейского совета продемонстрировало способность объединенной Европы контролировать свою безопасность и формировать свое будущее.

Он подчеркнул, что именно стремление обеспечить стабильность и безопасность на европейском континенте побуждает Украину настаивать на реализации этих условий. По словам главы ОП, десятилетняя агрессия Кремля против Украины не должна оставаться без решительного ответа, и сейчас пора для лидеров ЕС выполнить обещания, достигнутые на саммите в Брюсселе в прошлый четверг.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, отвечая на вопросы журналиста о том, как прошла встреча, заявил, что переговоры с Украиной "продвигаются".

Напомним, Зеленский представил в Раде главные пункты Плана победы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!