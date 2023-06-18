В Саудовской Аравии открыли древний город, которому 2000 лет

Впервые за 2 тысячи лет туристы в Саудовской Аравии смогут увидеть древний пустынный город Хегра, или Мадаин Салиха. Это стало возможным благодаря государственной политике расширения туристических возможностей и торговли страны, в рамках которой были проведены масштабные археологические работы.

Об этом пишет издание My Modern Met.

Хегра использовалась как важный центр международной торговли в период существования цивилизации набатейцев.

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"Кто построил эти гробницы? Кто люди, создавшие Хегру? Откуда они взялись? Сколько они были здесь? Знания о Хегре очень важны", – говорит археолог древнего Ближнего Востока, профессор Университета Майами Дэви Граф.

Археолог Лайла Нем, содиректор археологического проекта Hegra – французско-саудовского партнерства, работающего над раскопками, рассказывает , почему набатейцы остаются такой тайной, несмотря на их влияние.

"Причина, почему мы не знаем о них много, состоит в том, что у нас нет книг или источников, написанных ими, которые рассказывают нам о том, как они жили и умирали, каким богам поклонялись, – говорит она. – У нас есть только говорящие о них внешние источники. Они не оставили больших мифологических текстов, подобных тем, которые мы имеем о Гильгамеше и о Месопотамии".

Подобно туристам в Петре, посетители Хегра увидят красоту 111 могил, разбросанных пустынным городом. На их орнаментацию и архитектуру явно влияли греческая, римская и египетская культуры, символизм которых содержится в их мифологии.

Напомним, в Лондоне раскопали мавзолей древнеримских времен, где хоронили богачей.

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