В СБУ показали ночную охоту снайперов на окупантов на востоке (видео)

Украинские снайперы на востоке устроили ночную "охоту" на российских оккупантов. Ликвидация противников происходила на самом жарком направлении фронта.

Оккупантов уничтожили снайперы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Наши спецназовцы отработали оккупантов на одном из самых горячих направлений. Группа ЦСО "А" СБУ после выполнения задания вернулась без потерь", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть работу украинских снайперов через прицел в ночное время суток. В частности, бойцы уничтожили двух оккупантов, которые перемещались по открытому участку местности, вероятно, по полю.

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Также снайперам СБУ удалось ликвидировать российского военного у берега водоема и еще двух, двигавшихся между деревьями.

Точное время и место уничтожения врага не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее операторы дронов вблизи Угледара сняли на видео уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и российский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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