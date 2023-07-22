В Сербии нашли фигурки, которые производил народ Винча: очень похожие на инопланетян

Во время археологических раскопок в южном регионе Сербии ученые обнаружили ряд глиняных фигурок, изображавших богов. Также среди артефактов были найдены предметы с женскими чертами, напоминающими инопланетные существа.

Об этом пишет HowAndWhy.

Эти статуэтки были созданы древней загадочной цивилизацией Винча.

Большинство этих странных гуманоидных статуй изображали божества-хранителей, некоторые из них считались добрыми, другие – злыми.

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Зооморфно-антропоморфные изображения остаются загадкой для многих исследователей, и ответ на этот вопрос еще не найден. По мнению некоторых теоретиков, эти артефакты могут служить наилучшим свидетельством контакта с прибывшими из других планет внеземными существами.

Ученые проанализировали город и предположили, что эта цивилизация была интеллектуальным центром культуры. Обнаруженные археологами артефакты свидетельствуют о том, что культура Винча не отставала от других передовых древних цивилизаций своего времени.

Напомним, палеонтологи открыли три новых вида млекопитающих благодаря найденным в Америке окаменелости.

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