В Сергиевом Посаде под Москвой прогремел мощный взрыв: над городом поднялся 'гриб' (видео)

Утром в среду, 9 августа, в Посаде Сергея под Москвой прогремел мощный взрыв. Предварительно он произошел в Загорском оптико-механическом заводе.

Об этом сообщали местные Telegram-каналы. Причиной взрыва мин стал прилет беспилотника. Также из-за взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в соседних домах взрывной волной выбило окна.

В экстренных службах ТАСС подтвердили взрыв на заводе. Однако по их данным, причиной взрыва не является атака дрона.

В свою очередь из-за взрыва пострадало не менее 22 человек, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Также некоторые люди могут находиться под завалами, пишет Baza. Также на место происшествия приехало более десяти карет скорой помощи, однако их все равно не хватает.

По предварительным данным, взрыв произошел на складе с пиротехникой, однако эта информация еще проверяется, говорилось в сообщении.

Добавили, что после взрыва в Должности Сергея объявили тотальную эвакуацию. Дороги рядом с заводом перекрыты для движения автомобилей.

Напомним, в ночь на среду, 9 августа, вблизи Москвы в очередной раз были слышны взрывы. В частности, местные власти заявили об атаке неизвестных беспилотников.

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