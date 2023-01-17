В сети показали, как будет выглядит Киев без "хрущевок" и "сталинок" (фото)

Как будет выглядеть Киев без пятиэтажек

В Киеве утвердили программу комплексной реконструкции микрорайонов устаревшего жилищного фонда. Такое решение принял Киевсовет в начале декабря 2022 года.

Под эту программу подпадают "сталинки" и "хрущевки", которых в столице осталось почти 5000. Вместо них хотят построить многоэтажки с 20+ этажами. Ресурс "Хмарочос" показал визуализацию, как могут реализовать этот проект.

Почему кварталы "сталинок" и "хрущевок" хотят снести

Значительную часть жилищного фонда столицы составляют кварталы пятиэтажек. Поэтому местные власти уже неоднократно поднимали вопрос об их реконструкции. С 2006 года было уже шесть-семь попыток внедрить такой проект, но удалось воплотить в жизнь всего несколько пилотных.

После окончания войны встанет вопрос восстановления и реконструкции не только пострадавших домов и районов, но и старых жилых кварталов.

Киев без пятиэтажек - визуализация - фото Киева без хрущевок и сталинок

Киев без пятиэтажек - визуализация - фото Киева без хрущевок и сталинок

Как выглядит Киев без кварталов пятиэтажек

По словам экспертов, срок годности старых пятиэтажек быстро истекает. Жители таких домов все чаще будут иметь разные проблемы. Поскольку, когда истекает срок эксплуатации, использовать здание становится либо опасно, либо экономически нецелесообразно.

Согласно плану, на местах ветхого жилья хотят построить новые высотки экономкласса. В таком случае, Киев получит рост плотности населения, а не зеленые кварталы с постоянным составом жителей и соответствующей инфраструктурой.

Часть квартир в новых домах получат владельцы квартир "хрущевок", другое жилье будет продаваться более состоятельным гражданам. Это приведет к росту цен на услуги в этих районах.

Киев без пятиэтажек - визуализация - фото Киева без хрущевок и сталинок

Киев без пятиэтажек - визуализация - фото Киева без хрущевок и сталинок

Если программу реализуют, то есть риски, что несовременные кварталы Дарницы, Нивок, Святошино, Сырца станут "бетонными джунглями". Это повлияет на жизнь не только этих районов, но и прилегающих и всего Киева.

Застройка города 25-этажными высотками в рамках реконструкции негативно отразится на ландшафте столицы, пишет издание. Поскольку уже сейчас Киев среди лидеров по высотности новостроек среди европейских городов.

Киев без пятиэтажек - визуализация - фото Киева без хрущевок и сталинок

Киев без пятиэтажек - визуализация - фото Киева без хрущевок и сталинок

Напомним, что в Киевской области уже полностью восстановлено 5 630 объектов, и еще 3 473 частично. Они были повреждены российскими оккупантами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!