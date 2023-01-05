В Киевской области отстроили часть разрушенных оккупантами школ, детсадов и ЖК: как выглядели до и после

В Киевской области уже полностью восстановлено 5 630 объектов, и еще 3 473 частично.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил об этом на своей странице в Facebook.

"Одной из главных задач для нас остается восстановление разрушенной захватчиками инфраструктуры", – написал он.

На видео показано, как выглядят отремонтированные учебные заведения и жилые дома:

Лицей №1 в Гостомеле;

ЖК New York Towers в Ирпене;

Детский сад "Пчелка" в Ирпене;

Бородянский аграрный лицей.

"На этих локациях восстановлены фасад и кровля, установлены новые окна, отремонтированы системы отопления. Восстановление каждого такого объекта - это хлопотная и колоссальная работа. Однако результат того стоит. Работаем", – добавил Алексей Кулеба.

Видео дня

Ранее, в сети появились фото и видео последствий ракетных обстрелов столицы Украины 31 декабря, на которых видна разрушенная гостиница "Алфавито", которая находится рядом с Национальным дворцом искусств "Украина" в Печерском районе, а также стадион "Темп" в Святошинском районе и место попадания ракеты в Яр Яр.

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