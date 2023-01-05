На Київщині відбудували частину зруйнованих окупантами шкіл, дитсадків та ЖК: як виглядали до та після

На Київщині вже повністю відновлено 5 630 об'єктів, та ще 3 473 частково.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про це на своїй сторінці у Facebook.

"Одним із головних завдань для нас залишається відбудова зруйнованої загарбниками інфраструктури", – написав він.

На відео показано, як виглядають відремонтовані заклади освіти та житлові будинки:

Ліцей №1 у Гостомелі;

ЖК New York Towers в Ірпені;

Дитячий садок "Бджілка" в Ірпені;

Бородянський аграрний ліцей.

"На цих локаціях відновлені фасад та покрівля, встановлені нові вікна, відремонтовані системи опалення. Відбудова кожного такого об'єкту – це клопітка та колосальна робота. Проте результат того вартий. Працюємо", – додав Олексій Кулеба.

Відео дня

Раніше, у мережі з'явились фото та відео наслідків ракетного обстрілу столиці України 31 грудня, на яких видно зруйнований готель "Алфавіто", який знаходиться поруч з Національним палацом мистецтв "Україна" у Печерському районі, а також стадіон "Темп" у Святошинському районі та місце влучання ракети у Протасів Яр.

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