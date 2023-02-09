В сети показали, как россияне бегут, бросая подбитую технику под Угледаром (видео)

Украинские военные уничтожили колонну техники врагов под Угледаром Донецкой области. Оккупанты были вынуждены бросать подбитую технику и спасаться бегством.

Видео с уничтоженной техникой сняли украинские аэроразведчики с помощью беспилотников. Кадры опубликовал журналист Юрий Бутусов.

На видео можно увидеть, по меньшей мере, пять единиц российской военной техники, которую повредили украинские бойцы. Оккупанты бросают боевые машины и пытаются скрыться с поля боя.

Впрочем, на следующих кадрах можно наблюдать мощный удар и столб дыма над полем. Вероятно, украинские военные уничтожили вражескую группу.

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По данным Дениса Казанского, поражение потерпели россияне из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рф.

"По какой-то причине они перепутали Тихий океан с украинскими степями, где их перемололи на фарш. Десятки единиц подбитой техники, горы трупов", – отметил он.

Напомним, ранее операторы дронов вблизи Угледара сняли на видео уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и российский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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