В сети показали ликвидацию российской пехоты под Бахмутом (видео)

Украинские военные уничтожили группу оккупантов в район Бахмута Донецкой области. Россияне пытались штурмовать позиции Вооруженных сил Украины.

Наши защитники отработали по скоплению штурмовых групп по артиллерии. Видео обнародовал украинский общественный деятель и лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов на своей странице в Twitter.

"Вот вам немного хороших новостей из-под Бахмута", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как группа российских штурмовиков заняла позиции в посадке. Оккупанты планировали нападение на позиции ВСУ, но украинские артиллеристы нанесли точный удар по врагу.

Часть оккупантов получила ранения, из-за чего была вынуждена отступить. Впрочем, на их место пришли другие штурмовики, но также получили удар от ВСУ,

"Штурм оккупантов остановлен, раненых и убитых по подсчетам примерно 20", – отметили наши защитники.

Точное время и место уничтожения врага не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.

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