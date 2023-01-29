В сети показали видео, как 54 ОМБр уничтожила много российских штурмовых оккупантов

ВСУ уничтожили российских штурмовиков, пытавшихся наступать на одном из направлений - видео

Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады показали уничтожение значительного числа наступавших на одном из направлений российских оккупантов. Вражеским штурмовикам не удалось уйти далеко.

На видео, опубликованном в Telegram-канале "Оперативный ВСУ", видно российское нашествие. Однако украинские операторы дронов быстро заметили перемещение вражеских сил и уничтожили их.

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"54 ОМБр останавливает штурмовое мясо", – говорится под видео.

Напомним, что эксперт Британского королевского института оборонных и исследований безопасности Александр Данилюк сделал предположение о дате нового вторжения россии. По его словам, это может произойти в ближайшие дни.

Издание Bloomberg со ссылкой на людей, близких президенту России, сообщило, что Россия может повторить большое наступление уже в феврале-марте этого года.

В то же время польский генерал спрогнозировал один из сценариев предполагаемого наступления кафиров.

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