У мережі показали відео, як 54 ОМБр знищила багато російського штурмових окупантів

Бійці 54-ї окремої механізованої бригади показали знищення значної кількості російських окупантів, які наступали на одному з напрямків. Ворожим штурмовикам не вдалося зайти далеко.

На відео, яке опублікували в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ", видно російську навалу. Проте українські оператори дронів швидко помітили переміщення ворожих сил та знищили їх.

Читайте також: Артилерія Нацгвардії прямим влучанням знищила бойову машину російського десанту (відео)

"54 ОМБр зупиняє штурмове мʼясо", – йдеться під відео.

Відео дня

Нагадаємо, що експерт Британського королівського інституту оборонних та безпекових досліджень Олександр Данилюк зробив припущення щодо дати нового вторгнення росії. За його словами, це може відбутися найближчими днями.

Видання Bloomberg з посиланням на людей, близьких до президента росії, повідомило, що Росія може повторити великий наступ уже в лютому-березні цього року.

Водночас польський генерал спрогнозував один із сценаріїв передбачуваного наступу окупантів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!