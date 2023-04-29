В Севастополе горит нефтебаза: оккупанты заявили о попадании БПЛА, присвоен высочайший класс пожара (фото, видео)
В Севастополе горит нефтебаза: оккупанты заявили о попадании БПЛА, присвоен высочайший класс пожара (фото, видео)
О возгорании нефтебазы во временно оккупированном Севастополе сообщил так называемый глава региона Михаил Развожаев в Телеграмме.
"Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации вспышка произошла из-за попадания БПЛА", – написал он.
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Также он добавил, что площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров, пожару присвоен четвертый класс опасности.
Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Напомним, на Урале дотла выгорел поселок.
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