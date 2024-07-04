В Севастополе прогремел мощный взрыв, на мысе Фиолент столб дыма возле российской части РЭБ (фото)

В оккупированном Крыму 4 июля прогремели взрывы. Очевидцы сообщили о поднявшемся столбе дыма с места, где расположена российская часть РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы).

Телеграм-канал "Крымский ветер" опубликовал фото задымления, которое виднеется с места "прилета".

"В Севастополе раздался мощный взрыв и сейчас валит дым в районе дислокации российской части РЭБ на мысе Фиолент… Вот такой дым валит после взрыва на мысе Фиолент", – говорится в сообщении.

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Дым с территории мыса Фиолент. Источник: t.me/Crimeanwind Дым с территории мыса Фиолент. Источник: t.me/Crimeanwind

Дым с территории мыса Фиолент. Источник: t.me/Crimeanwind Дым с территории мыса Фиолент. Источник: t.me/Crimeanwind

Дым с территории мыса Фиолент. Источник: t.me/Crimeanwind Дым с территории мыса Фиолент. Источник: t.me/Crimeanwind

После взрывов оккупационные власти полуострова перекрыли Крымский мост.

Между тем, российские паблики пишут, что взрыв связан "с утилизацией боеприпасов на месте прилета по составу шахедов возле села Флотское".

"Крымский ветер" сообщает, что после взрывов оккупанты подняли в небо вертолет Ми-8, который заметили над Коктебелем, он летел курсом на север.

Также отмечается, что в некоторых воинских частях Севастополя снова звучала воздушная тревога.

Напомним, 3 июля морские дроны атаковали в Новороссийскую военно-морскую базу части Черноморского флота России.

А 2 июля в российском Курске была атакована центральная авиатехническая база российской армии.

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