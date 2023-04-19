В Швейцарии продается полный скелет известнейшего динозавра: сколько стоит Тиранозавр Рекс

В Швейцарии на торги выставили полный скелет известнейшего динозавра Тиранозавра Рекса. Организаторы аукциона планируют продать остатки Tirannosaurus Rex за 5-8 млн. швейцарских франков (около 10 млн. долларов).

Как сообщает The Washington Post, остатки этого T-Rex были выкопаны в трех местах в Соединенных Штатах. Впоследствии 293 кости соединили в целый скелет. Его длина 11,6 метра, высота 3,9 метра. Лоту предоставлен код TRX-293.

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Промоутеры говорят, что комбинированный скелет динозавра получил название "Тринити", был построен из образцов, извлеченных из трех мест в формациях Хелл-Крик и Лэнс-Крик в Монтане и Вайоминге между 2008 и 2013 годами.

В Швейцарском аукционном доме Koller говорят: "Оригинальный костный материал составляет более половины восстановленной окаменелости". Отмечается, что череп особенно редок, потому что хорошо сохранился.

"Когда динозавры погибали в юрском или меловом периодах, они часто теряли головы во время отложения (останков в скале). На самом деле большинство динозавров нашли без черепов. Но здесь мы действительно оригинальные кости черепа тиранозавра, которые произошли от одного образца", — добавил научный консультант Нильс Кноэчке.

Кстати, два года назад скелет трицератопса "Великий Джон", который Книга рекордов Гиннеса объявила самым большим в мире, был продан за 6,6 миллиона евро (7,2 миллиона долларов) частному коллекционеру на парижском аукционе.

Ранее в Китае археологи обнаружили полный окаменевший скелет птицы с головой динозавра Cratonavis zhui, жившего около 120 миллионов лет назад.

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