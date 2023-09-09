В Симферополе горит военная часть: местные слышали взрывы (видео)

Во временно оккупированном Симферополе 9 сентября прогремели взрывы. После этого в небо взвился ствол густого черного дыма.

По предварительным данным, пожар вспыхнул на территории воинской части. В сети опубликовали кадры с места происшествия.

По данным местных жителей, пожар вспыхнул на улице Калинина. Перед пожаром крымчане слышали несколько взрывов.

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Советник оккупационного главы Крыма Олег Крючков назвал пожар в воинской части в Симферополе "обычным бытовым возгоранием". По его словам, на месте работают два пожарных автомобиля.

Украинская сторона на момент написания новости не подтвердила и не опровергла причастность к пожару в воинской части.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым". Соответствующий закон был принят Верховной Радой еще 23 августа в день проведения третьего саммита Крымской платформы.

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