У Сімферополі горить військова частина: місцеві чули вибухи (відео)

У тимчасово окупованому Сімферополі 9 вересня пролунали вибухи. Після цього у небо здійнявся стовбур густого чорного диму.

За попередніми даними, пожежа спалахнула на території військової частини. У мережі опублікували кадри з місця події.

За даними місцевих мешканців, пожежа спалахнула на вулиці Калініна. Перед пожежею кримчани чули декілька вибухів.

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Радник окупаційного голови Криму Олег Крючков назвав пожежу у військовій частині у Сімферополі "звичайним побутовим займанням". За його словами, на місці працюють два пожежні автомобілі.

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Українська сторона станом на момент написання новини не підтвердила та не спростувала причетність до пожежі у військовій частині.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим". Відповідний закон був ухвалений Верховною Радою ще 23 серпня, у день проведення третього саміту Кримської платформи.

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