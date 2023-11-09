В Скадовске 'прилетело' по базированию окупантов: минимум 15 раненых, 5 погибших (фото)

В оккупированном городе Скадовск в Херсонской области 9 ноября произошел прилет по базе оккупантов, которые размещались вблизи гостиничного комплекса "Лотос".

россияне в пабликах пишут, что "ВСУ ударили двумя ракетами по Скадовску". Одна ракета якобы была сбита, а еще одна "пролетела в неизвестном направлении".

По предварительным данным, ракетой разрушены здания бывшего колхоза "Советская Украина". Там обычно находятся офицеры, занимающие высокие должности в оккупационной армии.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пишет: "Скадовск… Сообщают о прилете по базированию оккупантов в базе "Лотос".

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В российских пабликах сообщается, что к месту прилета съехались экстренные службы и были замечены автомобили "военной полиции" российских боевиков.

"Предварительно по Скадовску. Плохо и все очень плохо. Удар произошел в одно из зданий в центре города", – пишут россияне.

Телеграм-канал "Скадовский защитник" показал фото последствий взрыва на базе россиян в "Лотосе":

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнил впоследствии, что попадание произошло не в "Лотос", а "чуть дальше в том районе - здание бывшего колхоза Советская Украина на пересечении Гагарина и Портовой".

"Все заблокировано, и близко не пускают. Уже известно о минимум 15 раненых и пяти "хороших русских", которые никогда не вернутся домой", – написал он.

Напомним, 8 ноября 2023 года в Луганске взорвали автомобиль с коллаборантом Михаилом Филипоненко, который был "председателем народной милиции". По данным ГУР, он лично был причастен к пыткам украинцев.

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