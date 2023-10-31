В следующем году украинцам будет труднее выйти на пенсию: какие изменения ожидаются

В следующем году украинцам будет труднее выйти на заслуженный отдых, чем в нынешнем году. Чтобы стать пенсионером, придется работать подольше.

При обсуждении изменений в пенсионном законодательстве в Украине необходимо учитывать сложность определения возраста и стажа для получения пенсии. Сейчас в стране пенсионный возраст для мужчин и женщин одинаков и составляет 60 лет. Однако не каждый гражданин может выйти на пенсию в этом возрасте, пишет today.ua.

Читайте также: Какие пенсионные выплаты возрастут вместе с увеличением прожиточного минимума в 2024 году

Для того чтобы получить право на заслуженный отдых в текущем году, нужно иметь не менее 30 лет страхового стажа. Важно отметить, что в этот стаж причисляется только тот, во время которого граждане платили единый страховой взнос (ЕСВ) в пользу пенсионного фонда. Если же пенсионер работал нелегально или над ним не платили взносы, эти годы стажа не учитываются. Такая ситуация может привести к тому, что у вас не будет должного количества стажа для выхода на пенсию в 60 лет.

В таком случае закон позволяет выйти на пенсию позже, а именно в 63 или 65 лет, в зависимости от количества имеющихся лет стажа. Например, в этом году можно выйти на пенсию в 63 года, имея стаж от 20 до 30 лет. Но если у вас нет даже 20 лет стажа, вы сможете выйти на пенсию только в 65 лет и это при наличии 15 лет стажа.

Важно учитывать, что эти цифры могут изменяться с течением времени. С 2024 года, для ухода на пенсию в 60 лет, вам понадобится 31 год стажа. Таким образом, с каждым годом будет расти необходимый стаж для пенсионного возраста.

Остается неизменным только нижний размер стажа для ухода на пенсию в 65 лет, который составляет 15 лет. Иными словами, тем, кто до 65 лет не соберет 15 лет стажа, не принадлежит пенсия. В таком случае может быть выплачена социальная помощь, но не всем.

Таким образом, с каждым годом становится все труднее выйти на пенсию в Украине. И, по словам экспертов, в ближайшие годы лишь около половины 60-летних украинцев смогут стать пенсионерами, а для других возраст выхода на пенсию сократится до 63 или даже 65 лет.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!