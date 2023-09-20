В Сочи после атаки БПЛА загорелись резервуары с горючим на нефтебазе (фото и видео)

В Адлерском районе Сочи ночью 20 сентября после ряда взрывов вспыхнул пожар на складе горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России в Краснодарском крае. Отмечается, что утром 20 сентября "на территории склада вспыхнул пустой резервуар из-под нефтепродуктов. Площадь горения составляла около ста квадратных метров".

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Телеграм-канале написал: "В Адлерском районе Сочи ранним утром загорелся резервуар с дизельным горючим. Площадь пожара составляет 96 кв. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы распространения огня нет. Причины случившегося выясняются".

Тем временем российские паблики пишут, что резервуар с дизельным горючим расположен недалеко от аэропорта Адлера.

"Причиной пожара на складе ГСМ в Сочи стала атака беспилотника. По предварительным данным, дрон-камикадзе врезался в резервуар с дизельным горючим", – отмечается в сообщении.

Напомним, 20 сентября ночью россияне дронами атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.

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