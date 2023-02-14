В соседней с россией провинции Китая заметили НЛО (видео)

Жители города Цицикар маньчжурской провинции Китая Хэйлунцзян заметили неопознанный летающий объект в небе. Утром НЛО летел и светился.

Как сообщает издание Epochtimes, полет НЛО не сопровождался громким звуком. Очевидцы рассказали, что когда небо еще не было темным, можно было заметить цепочку светлых пятен в небе, направленных на юго-запад.

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В соцсетях жители Хэйлунцзяна писали, что никогда раньше не видели такого. НЛО не издавало ни звука, летало очень высоко и излучало яркий свет.

Полет НЛО продолжался около 11 секунд. Жители Китая говорят, что объект был несколько похож на воздушного змея.

НЛО заметили жители в Хэнане, Чжумадяне, Сючане, Чжоукоу, Луохе.

Китайские СМИ сообщили, что пролет НЛО был зафиксирован в соседней с Россией провинции Китая.

Провинция Хэйлунцзян находится в северо-восточной части Китайской Народной Республики, в бассейне реки Амур. Она расположена вблизи русской границы, где находится Забаровский край.

Власти Китая заявили, что учения в этом районе не проводились и призывали не беспокоиться.

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Ученые из Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук (НАН) Украины заявили, что не раз замечали над Киевом и областью непознанные летающие объекты (НЛО). Исследователи также указывают, что видящие НЛО настолько быстры, что их трудно сфотографировать.

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