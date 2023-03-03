В Средиземном море на глубине 2 километра открыли научную лабораторию

На дне Средиземного моря в Лионском заливе открыли лабораторию по поиску нейтрино

В Лионском заливе, на дне Средиземного моря, на глубине 2450 метров разместили лабораторию Laboratoire Sous-marin Provence Méditerranée (LSPM), которая содержит нейтринный детектор KM3NeT, а также инструменты для океанических и климатических исследований. Об открытии подводной лаборатории сообщается на сайте Национального центра научных исследований Франции (CNRS).

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Лабораторию Laboratoire Sous-marin Provence Mediterranée разработал Национальный центр научных исследований Франции совместно со специалистами университета Экс-Марсель и океанографического центра IFREMER.

Лабораторию развернули в 40 километрах от побережья Тулона, на глубине, куда уже не достается солнечный свет. Основным инструментом LSPM является детектор нейтрино KM3NeT (Cubic-Kilometre Neutrino Telescope), состоящий из нескольких тысяч стеклянных сфер, регистрирующих черенковское излучение, охватывая кубический километр воды вокруг.

Детектор будет искать частицы нейтрино от дальних астрофизических источников, таких как сверхновые вспышки или гамма-всплески. Нейтрино будут проявляться слабым светом, который будет оставаться от взаимодействия с молекулами воды.

Лабораторию также оснастили датчиками для отслеживания состояния океана, включая деоксигенацию, окисление и сейсмичность. Это позволит отслеживать популяцию китообразных и даже наблюдать за биолюминесцентными обитателями океана.

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