В США лось забежал в кинотеатр, поел попкорн и сбежал: инцидент попал на видео

В городе Кенай (штат Аляска) в США дикий лось забежал в кинотеатр, когда его работники открыли дверь, чтобы проветрить помещение. Животное поило попкорну и ушло.

Об этом случае стало известно благодаря камерам наблюдения, размещенным в помещении кинотеатра. WABC-TV сообщает, что молодое животное не было напугано и вело себя, словно посещает кинотеатр не впервые.

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"Сотрудники кинотеатра в Кенае открыли дверь, чтобы впустить немного прохладного воздуха, и лось воспринял это как билет для входа. Он зашел в вестибюль, огляделся и пошел к стойке, где стояла емкость с попкорном. . Это длилось примерно 5 минут", – говорится в сюжете WABC-TV.

Сотрудники кинотеатра рассказали, что животное было спокойным и вело себя "вежливо". После того, как лось наелся попкорну, его выгнали на улицу.

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