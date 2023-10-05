В США медведи ворвались на пикник: съели котлеты для бургеров и выпили колу (фото и видео)

В США два медведя ворвались на пикник группы друзей. Отдыхающие пытались отогнать животных, но медведи съели их и выпили кола.

Как сообщает Daily Mail, 26-летняя Мелани Фри из города Нейпервилл, штат Иллинойс, рассказала, что вместе с друзьями готовила бургеры на лужайке у леса. Вдруг компания заметила, как к ним приближаются медведи.

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Девушка говорит, что они пытались испугать хищников громкими звуками. "Мы начали кричать, стучать кастрюлями и всячески пытались их испугать, но они не реагировали. Мы быстро выключили гриль, схватили приготовленные бургеры и побежали в дом, потому что были очень напуганы", - рассказывает она.

Компания поднялась на второй этаж дома и наблюдала, что будут делать медведи. Один из них подошел к грилю, лапой открыл крышку и стал есть сырые котлеты для бургеров. Затем к нему присоединился другой медведь, он выпил диетическую кружку из жестяной баночки, которую проткнул когтями.

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