В США нашли 'кладбище слонов' возрастом почти 6 миллионов лет (фото)

Палеонтологи из Флоридского музея естественной истории раскопали кладбище древних родственников современных слонов, появившихся в Африке и проделавших долгий путь в Северную Америку.

Об открытии рассказывает Phys.org. Отмечается, что палеонтологи производили раскопки в Монбруке, на севере штата Флорида. Здесь они нашли окаменевшие остатки гомфотеров - вымерших родственников частично сохранившихся слонов. Эти животные погибли около пяти с половиной миллионов лет назад в реке или рядом с ней.

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В результате образовалось настоящее кладбище этих животных. Причем ученые установили, что они погибли не сиюминутно. Разница во времени гибели в ряде случаев составляет сотни лет. Со всем тем, погибшие доисторические существа оказались погребены в одном месте, наряду с другими животными, которых постигла та же участь.

Кстати, в Монбруке были найдены кости не только древних слонов, но и других вымерших животных, в том числе древнейшего оленя и древнейшей саблезубой кошки, найденных в Северной Америке. В настоящее время ученые нашли кости одного взрослого и семи молодых гомфотеров. У взрослой особи длина черепа вместе с бивнями составляла около двух метров.

Напомним, ранее учёные из Индии зафиксировали появление первых гибридов между серым волком и собакой на территории страны.

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