В США один из округов отправили на карантин из-за гигантской африканской улитки

Гигантские африканские наземные ахатины угрожают экосистеме американского штата Флорида. В 2021 году была истреблена последняя улитка этого вида, но она появилась снова.

Как сообщает CBS News, Министерство сельского хозяйства и бытового обслуживания Флориды (FDACS) предупредило, что улитка может достигать 20 см длиной.

Отмечается, что в конце июня севернее города Тампа садовник из округа Паско заметил гигантского ахатина. Экологи считают, что это произошло в результате незаконной торговли домашними животными.

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Эти улитки любят жаркий влажный климат, способные отложить до 2,5 тысячи яиц в год. Они могут поедать более 500 видов растений, сгрызать штукатурку и краску из построек.

В Министерстве сельского хозяйства Флориды добавили, что ахатины способны нанести значительный ущерб тропической и субтропической среде. Однако карантин объявлен потому, что они являются переносчиками паразитов, известными как крысиные легочные черви. Эти паразиты могут вызвать менингит у людей и животных. Контакт с ней и использование в пищу растений, которыми она проползла и погрызла, могут привести к серьезным последствиям.

Поэтому чиновники ведомства для сдерживания популяции вредителей поместили часть округа Паско в районе Нью-Порт-Ричи под карантин. Жителям запрещено выносить растения, почву, мусор, строительные материалы и компост за пределы указанной зоны.

В карантинной зоне чиновники начали использовать приманку для улиток, содержащую металльдегид — разрешенный для использования пестицид, который не вредит растениям, но разрушает пищеварительную систему моллюсков.

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