В США появилось интерактивное 3D-меню для ресторанов (видео)

Компания HoloLamp создала первое портативное устройство дополненной реальности без очков, создающее оптические 3D-иллюзии непосредственно в среде пользователя.

Эта технология позволяет просматривать блюда из меню в 3D. На столе размещают небольшой проектор, а клиенты "прокручивают" трехмерные изображения, разворачивающиеся на скатерти. Технология HoloLamp для навигации меню AR была впервые представлена ​​в 2018 году.

В ресторане это устройство будет проецировать "ощутимый интерфейс" на стол, чтобы клиенты могли выбирать и просматривать пункты меню прямо на столе в полноразмерном 3D. Меню можно прокручивать как приложение на телефоне и увидеть, как будет выглядеть каждое блюдо после подачи. Наибольшим преимуществом этой технологии является тот факт, что посетители смогут видеть точный размер порции.

Однако веб-сайт HoloLamp больше не работает, и после 2018 года почти нет обновлений о компании, что свидетельствует о том, что возможно, эта технология уже не работает на протяжении многих лет. Однако в последнее время такая функциональность только расширилась, так что вполне возможно, что мы уже в ближайшее время увидим в ресторанах виртуальные меню.

В то же время, в сети начали дискутировать по поводу необходимости таких решений в ресторанах. Многие люди не могут привыкнуть к меню QR-кодов. Некоторые люди вообще предпочитают живое общение с официантом, который и посоветует блюдо и расскажет о нем, в частности, расскажет о размере порции.

Напомним, ранее ученые создали прототип смартчаса-тамагочи, оснащенного живым организмом, которого каждый день нужно кормить, чтобы устройство работало.

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