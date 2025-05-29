В Ставрополе от взрыва гранаты погиб военный, осуществлявший руководство атак на Мариуполь (фото, видео)

В ночь на 29 мая в российском Ставрополе раздался взрыв, в результате которого погиб заместитель мэра города Заур Гурциев. По официальной информации, инцидент произошел на улице Чехова, где разразилась граната.

Жертвами стали два человека, среди которых и сам Гурциев, которого местные власти называют "ветераном войны в Украине". Об этом сообщает РИА Новости.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что рассматриваются все возможные версии, в том числе и вероятная причастность украинской стороны.

По данным российских СМИ, Гурциев ранее руководил воздушной составляющей во время штурма Мариуполя. Ему приписывают внедрение методов наведения ракет, что, по словам пропагандистов, повысило их точность и позволило нанести удары по позициям украинского полка "Азов".

Читайте также: Дроны атаковали нефтебазу на Кубани в РФ: загорелся масштабный пожар (фото)

Кроме участия в боевых действиях, Гурциев был задействован в проекте "Время героев", инициированном Владимиром Путиным. Его целью было обучение окупантов основам государственного управления и "формированию новой элиты" РФ.

В Ставрополе погибший чиновник отвечал за направления, связанные с "профилактикой терроризма и экстремизма". За участие в войне против Украины он получил ряд государственных наград, в частности, за операции в Мариуполе и Авдеевке.

Напомним, в Санкт-Петербурге после взрывов загорелся масштабный пожар на заводе микросхем.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!