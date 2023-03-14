В Судане обнаружили останки храма с иероглифами возрастом 2700 лет (фото)

Археологи в Судане обнаружили остатки храма, датируемого примерно 2700 годами. Тогда королевство под названием Куш властвовало над огромной территорией, включая территорию современного Судана, Египта и части Ближнего Востока.

Остатки храма были найдены в средневековой цитадели в Старой Донголе. Об этом сообщает Live Science.

Некоторые каменные блоки храма были украшены фигурами и иероглифическими надписями. Анализ иконографии и письма свидетельствует о том, что они являлись частью постройки, датированной первой половиной первого тысячелетия до н.э.

Читайте также: Ученые вернули к жизни 48500-летний "зомби-вирус" из вечной мерзлоты

Открытие было неожиданностью, поскольку в Старой Донголе не было известно о находках, датированных 2700 годами.

Внутри некоторых остатков храма археологи обнаружили фрагменты надписей, в том числе упоминание о том, что храм посвящен Амону-Ру из Кавы. Отмечается, что Амон-Ра был богом, которому поклонялись в Куше и Египте, а Кава – это археологический памятник в Судане, содержащий храм.

Напомним, ранее исследователи в Перу обнаружили четыре таинственных кургана, расположенные на холме Серро-Колорадо вблизи города Барранка.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !