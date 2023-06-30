В Таиланде в аэропорту траволатор зажевал ногу туристки: ее пришлось ампутировать на месте (фото)

В аэропорту Таиланда туристка споткнулась о свой чемодан и ее левая нога попала в механизм на конце ленты. Траволатор зажевал ногу женщины и остановился.

Инцидент в так называемом "южном коридоре" терминала внутренних рейсов произошел в 8.40 утра четверга, 29 июня, сообщает Bangkok Post. Пассажирка, которая собиралась лететь из Бангкока в Накхон-Сри-Тхаммарат, упала на ленте траволатора, ее нога попала в движущийся механизм, сообщает The Guardian.

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В аэропорту сообщили, что траволатор был исправен, однако при падении женщина своим телом сорвала крышку механизма, что и привело к таким тяжелым последствиям.

После инцидента прибывшая в аэропорт команда врачей ампутировала ногу туристки и пострадавшую доставили в Больницу имени Короля Пхумипона Адульядета (Bhumibol Adulyadej Hospital). Затем ее перевели в Bumrungrad International Hospital для дальнейшего лечения.

В аэропорту извинились за несчастный случай и заверили, что покроют все связанные с травмой медицинские расходы, а также выплатят компенсацию.

Руководство госкорпорации Airports of Thailand (AOT) дало распоряжение проверить все траволаторы в аэропорту Don Mueang после инцидента с пассажиркой.

Напомним, 30 июня в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана открыл стрельбу и убил двух человек. Ему не понравился запрет въезда в страну.

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