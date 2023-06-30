У Таїланді в аеропорту траволатор зажував ногу туристки: її довелося ампутувати на місці (фото)

В аеропорту Таїланду туристка спіткнулася об свою валізу і її ліва нога потрапила в механізм на кінці стрічки. Траволатор зажував ногу жінки й зупинився.

Інцидент у так званому "південному коридорі" терміналу внутрішніх рейсів стався о 8.40 ранку четверга, 29 червня, повідомляє Bangkok Post. Пасажирка, яка збиралася летіти з Бангкока до Накхон-Срі-Тхаммарата, впала на стрічці траволатора, її нога потрапила до рухомого механізму, повідомляє The Guardian.

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В аеропорту повідомили, що траволатор був справним, однак при падінні жінка своїм тілом зірвала кришку механізму, що й призвело до таких важких наслідків.

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Після інциденту команда лікарів, що прибула до аеропорту, ампутувала ногу туристки й постраждалу доправили до Лікарні імені Короля Пхуміпона Адульядета (Bhumibol Adulyadej Hospital). Потім її перевели до Bumrungrad International Hospital для подальшого лікування.

В аеропорту перепросили за нещасний випадок і запевнили, що покриють всі пов'язані з травмою медичні витрати, а також виплатять компенсацію.

Керівництво держкорпорації Airports of Thailand (AOT) дало розпорядження перевірити всі траволатори в аеропорту Don Mueang, після інциденту з пасажиркою.

Нагадаємо, 30 червня в аеропорту Кишинева громадянин Таджикистану відкрив стрілянину та вбив двох людей. Йому не сподобалася заборона в'їзду до країни.

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