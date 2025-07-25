В Тернополе в многоэтажке раздался мощный взрыв, погибли два человека: подробности (фото)

25 июля около полудня в полицию поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о взрыве на улице Владимира Винниченко в Тернополе. На место немедленно отправилась следственно-оперативная группа Тернопольского районного управления полиции.

Об этом сообщает Нацполиция Тернопольщины. Выяснилось, что взрыв прогремел в квартире на третьем этаже одной из многоэтажек.

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Во время осмотра помещения стражи порядка обнаружили тела двух погибших — предварительно, это 38-летний мужчина и его 65-летняя мать. По предварительной версии, в квартире взорвалась боевая граната Ф-1.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и другие службы. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, российская армия атаковала Кривой Рог и Сумскую область.