В Тернопольской области семья с пятью детьми живет в хижине посреди леса: подробности (фото)

Патрульная полиция Тернопольской области обнаружила семью с пятью детьми в возрасте от 4 до 9 лет, которые проживали в лесополосе в хижине, сделанной из палок и аграрной пленки. носков.

Об этом сообщила начальница отдела связей с общественностью Патрульной полиции Тернопольщины Олеся Мялковская. По ее словам, полицейские прибыли на место после получения сообщения о семье, проживающей в неприемлемых условиях.

Внутри импровизированного "дома" правоохранители обнаружили мать и пятерых детей. К ним также прибыли представители социальной службы и управления молодежной политики и защиты детей Тернопольского горсовета.

Чиновники пытались поговорить с женщиной, которая назвалась матерью детей. Однако она отказалась объяснить, почему семья живет в таких условиях и какие действия она предпринимала, чтобы решить проблему.

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"На вопрос, что она сделала для улучшения ситуации, куда обращалась, были только молчание и безразличие. К сожалению, это для них норма", – отметила Мялковская.

Правоохранительница подчеркнула, что место, где находилась семья, расположено рядом с людными местами, но только один человек решился сообщить об этом в полицию.

Детям оказали первую помощь – их помыли, накормили и осмотрели. Сейчас они находятся в Тернопольской областной детской клинической больнице, где получат необходимое лечение.

"Благодарю того одного из ста, кто не остался равнодушным и сообщил об этом. Не игнорируйте такие ситуации!" – призвала работница полиции.

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