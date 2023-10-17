В Терриции нашли скульптуры кабана и человека в возрасте 12000 лет: старейшие в мире раскрашенные скульптуры

Во время археологических исследований на востоке Турции обнаружили старейшую в мире раскрашенную скульптуру дикого кабана, а также человека с чрезвычайно реалистичным изображением лица. Проведенные министерством культуры и туризма раскопки в Гебеклитепе привели к открытию известняковой скульптуры.

Об этом пишет TRT Haber.

Ее поверхность была украшена остатками красного, белого и черного пигмента, что делает ее первой в истории разукрашенной скульптурой, найденной и сохранившейся до наших дней.

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Помимо того, во время раскопок, произошедших в Карахантепе, расположенном в 60 километрах от Гебеклитепе, была обнаружена одна из самых реалистичных скульптур того времени. Найденная статуя, высотой 2,3 метра, является поразительным образцом доисторического искусства и отличается чрезвычайно детализированным изображением лица.

Напомним, в Норвегии обнаружили древнюю лошадиную уздечку из эпохи викингов.

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