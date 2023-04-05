В центре москвы загорелось здание Минобороны рф (видео)

В среду, 5 апреля, в здании Минобороны рф вспыхнул пожар. Ведомство расположено в москве на улице Знаменка, 19, что менее чем в 500 метрах от кремля.

На место выехали экстренные службы. О пожаре сообщили очевидцы и росСМИ.

По предварительным данным, источник возгорания находится в кабинете на пятом этаже. Пожару присвоен второй уровень опасности.

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На видео можно увидеть, как из окон здания Минобороны валит густой дым и видно пламя.

Позже ТАСС со ссылкой на те же экстренные службы сообщил, что причиной пожара в здании Минобороны якобы стал "аварийный режим электросети". Информации о пострадавших нет.

Напомним, ранее в российском городе Ярославль загорелся моторный завод. Там производят двигатели к разной российской военной технике, в частности для ядерных комплексов.

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