В ЦНАПе объяснили, когда нужно менять паспорт на ID
Многие украинцы до сих пор пользуются паспортами в виде "книжечки". Однако, со временем все большую популярность приобретают более современные ID-карты. Обязательно ли менять старый паспорт на новый? Разберемся подробнее. Об этом пишет РБК.
Обязательно ли замена паспорта-книжечки?
Нет, украинское законодательство не устанавливает четкий срок, до которого нужно обязательно обменять паспорт-книжечку на ID-карту. Это означает, что вы можете пользоваться своим старым паспортом, пока он остается действительным и не поврежденным.
В каких случаях замена обязательна?
Однако есть несколько ситуаций, когда замена паспорта на ID-карту обязательна:
- Утрата или кража паспорта: В случае потери или кражи паспорта необходимо немедленно обратиться в соответствующие органы по оформлению нового документа.
- Повреждение паспорта: Если ваш паспорт поврежден настолько, что его данные не распознаны, вам также придется заменить его на новый.
- Изменение персональных данных: В случае смены фамилии, имени или отчества необходимо внести соответствующие изменения в паспорт.
- Несвоевременная замена фото: Если вы достигли 25 или 45 лет и не вклеили новое фото в паспорт в течение месяца, то нужно будет заменить документ (кроме случаев, когда это событие пришлось на период военного положения).
Преимущества ID-карты:
- Компактность и удобство: ID-карта имеет меньший размер и вес, чем паспорт-книжечка, что делает ее более удобной в использовании.
- Современный дизайн: ID-карта имеет современный дизайн и содержит электронный носитель информации.
- Более высокий уровень защиты от подделок: Благодаря использованию современных технологий, ID-карты более защищены от подделок.
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Как оформить ID-карту?
Для оформления ID-карты вам необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или отделение миграционной службы. При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и необходимую сумму за административную услугу.
Хотя замена паспорта-книжечки на ID-карту не является обязательной, это удобное и современное решение. Новый документ обладает рядом преимуществ и позволит вам чувствовать себя более комфортно во время путешествий.
Напомним, чтобы получить больше денег, некоторым пенсионерам нужно обратиться в ПФУ.
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