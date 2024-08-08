В ТЦК объяснили, как пройти ВЛК, если работаешь в другом городе

В Украине продолжаются всеобщая мобилизация и военное положение. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы в армию.

Для этого нужно пройти ВЛК. Офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского ТЦК Лариса Козак сообщила "Главреду", можно ли пройти ВЛК не по месту регистрации.

Если мужчина зарегистрирован в одном городе, а работает в другом, ВЛК нужно проходить по месту регистрации. В то же время, если призывника задержали по месту работы, его могут доставить в местный ТЦК для прохождения медицинской комиссии.

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Если выяснится, что он не подлежит призыву, он сможет пройти ВЛК в своем ТЦК. Прохождение ВЛК проходит по решению начальника ТЦК и социальной поддержки. Неправильная просьба об изменении места прохождения ВЛК без соответствующих оснований может быть признана нарушением правил военного учета.

Также призыв на военную службу разрешен независимо от места нахождения на военном учете. Однако нельзя просто выбрать место прохождения ВЛК, которое удобнее, поскольку это требует формальных оснований и согласований.

Напомним, ранее мы более подробно рассказывали о том, кого из пенсионеров все же могут мобилизовать.

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