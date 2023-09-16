В ТЦК объяснили, почему студенту могут отказать в отсрочке от мобилизации

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Поэтому мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать в армию.

Несмотря на то, что студенты очной формы обучения имеют отсрочку, некоторым из них могут отказать в отсрочке. Об этом сообщили в Житомирском районном ТЦК и СП

Некоторые студенты магистратуры дневной формы обучения жалуются, что им уже отказывают в отсрочке, хотя соответствующие изменения в законе о мобилизации еще не были приняты. В ТЦК объясняют, что повестки вручают для того, чтобы студенты обновили данные и подтвердили факт обучения в вузе.

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"В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" все обучающиеся обязаны ежегодно до 1 октября подавать в районные (городские) ТЦК и СП документы, справку из соответствующего учебного заведения", – говорится в сообщении.

В ТЦК указали, что граждан, прибывающих в военкомат для получения отсрочки от мобилизации, направляются на военно-врачебную комиссию для обследования и установления факта годности к военной службе. Ведь только подходящим предоставляют отсрочку, а не годных исключают из военного учета.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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