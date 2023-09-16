У ТЦК пояснили, чому студенту можуть відмовити у відстрочці від мобілізації

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Через це чоловіків віком від 18 до 60 років можуть призвати до війська.

Попри те, що студенти очної форми навчання мають відстрочку, декому з них можуть відмовити у відстрочці. Про це повідомили в Житомирському районному ТЦК та СП

Деякі студенти магістратури денної форми навчання скаржаться, що їм вже відмовляють у відстрочці, хоча відповідні зміни в законі про мобілізацію ще не ухвалили. В ТЦК пояснюють, що повістки вручають для того, щоб студенти оновили дані та підтвердили факт навчання у ВНЗ.

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"Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" всі, хто навчається, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) ТЦК та СП документи, довідку з відповідного навчального закладу", – йдеться у повідомленні.

У ТЦК вказали, що громадян, які прибувають у військкомат для отримання відстрочки від мобілізації, направляють на військово-лікарську комісію для обстеження та встановлення факту придатності до військової служби. Адже, лише придатним надають відстрочку, а не придатних виключають з військового обліку.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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