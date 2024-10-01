В ТЦК предупредили, что лица с отсрочкой должны быть готовы к возможности мобилизации

Все военнообязанные, даже те, кто имеет право на отсрочку, должны быть готовы к возможной мобилизации.

Об этом в интервью "Западному курьеру" заявил временно исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Андрей Мороз.

"В мобилизации нет ничего страшного. К ней надо быть готовым. Я рекомендую каждому, даже тем, кто имеет право на отсрочку, все равно пройти курс управления дронами или обучение по тактической медицине. Или пройти другую подготовку, которая пригодится в армии. Каждому из военнообязанных надо быть готовым, что придет время и его мобилизуют. Надо это спокойно воспринимать", – отметил он.

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Представитель ТЦК подчеркнул, что сотрудники территориальных центров комплектования выполняют задачи, поставленные государственным руководством. Их ответственность заключается в проведении мобилизации, ведь без этого невозможно достичь завершения войны.

"В рядах ВСУ постоянно требуется пополнение. Плюс мы формируем новые воинские части, которые получают западные образцы вооружения, а военнообязанные проходят обучение за рубежом. Поэтому мы постоянно проводим разъяснительную работу среди населения, что мобилизация – это не страшно, это нужно. Все военнообязанные должны выполнить свой гражданский долг. Даже те, кто сегодня имеет право на отсрочку, должны понимать, что может наступить день, когда им придется пойти в ВСУ", – подытожил Мороз.

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