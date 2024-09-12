В ТЦК рассказали, кто получит повестки по почте, независимо от обновления данных

Всем военнообязанным предусмотрена рассылка повесток через почту. Не имеет значения актуализировали они свои учетные данные или нет.

Об этом сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, которого цитирует местное издание "Телеграф".

Он объяснил, что отправка повесток почтовым путем регулируется постановлением Кабинета министров Украины № 560.

"Гражданам, которые обновили данные, она направляется на адрес, который они указали при обновлении данных. Гражданам, которые не обновили свои данные, она направляется на адрес регистрации. Информация об адресе, по которому человек зарегистрирован, есть в базе данных "Оберіг". Она подтягивается туда из разных реестров", – отметил Истомин.

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Представитель ТЦК подчеркнул, что даже в случае, если гражданин не поставил подпись о получении повестки, это не освобождает его от ответственности, поскольку он все равно считается ознакомленным.

"Гражданин, если он не расписался, то есть, если он ее физически не получил, он уже ознакомлен. Поэтому повестка в этом случае вполне правильно считается врученной. В постановлении № 560 определено, что надлежащим вручением повестки считаются непосредственно вручение, отказ от получения или даже отсутствие гражданина по адресу, например, регистрации. Поэтому повестка все равно будет считаться врученной", – сообщает Истомин.

Он отметил, что повестки по почте получат все военнообязанные граждане, независимо от того, обновляли ли они свои данные.

"Это может быть повестка для прохождения врачебной комиссии, это может быть повестка на отправку в учебный центр, если у него все данные уточнены и есть информация о том, что он пригоден по состоянию здоровья, нет отсрочки", – резюмировал представитель ТЦК.

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