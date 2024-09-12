У ТЦК розповіли, хто отримає повістки поштою, незалежно від оновлення даних

Усім військовозобов'язаним передбачене розсилання повісток через пошту. Не має значення чи актуалізували вони свої облікові дані, чи ні.

Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, якого цитує місцеве видання "Телеграф".

Він пояснив, що відправлення повісток поштовим шляхом регулюється постановою Кабінету міністрів України № 560.

"Громадянам, які оновили дані, вона надсилається на адресу, яку вони вказали під час оновлення даних. Громадянам, які не оновили свої дані, вона надсилається на адресу реєстрації. Інформація про адресу, за якою людина зареєстрована, є в базі даних "Оберіг". Вона підтягується туди з різних реєстрів", — зазначив Істомін.

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Представник ТЦК підкреслив, що навіть у випадку, якщо громадянин не поставив підпис про отримання повістки, це не звільняє його від відповідальності, оскільки він все одно вважається ознайомленим.

"Громадянин, якщо він не розписався, тобто, якщо він її фізично не отримав, він вже ознайомлений. Тому повістка в цьому разі цілком правильно вважається врученою. У постанові № 560 визначено, що належним врученням повістки вважаються безпосередньо вручення, відмова від отримання або навіть відсутність громадянина за адресою, наприклад, реєстрації. Тому повістка все одно буде вважатися врученою", — повідомляє Істомін.

Він зазначив, що повістки поштою отримають усі військовозобов’язані громадяни, незалежно від того, чи оновлювали вони свої дані.

"Це може бути повістка для проходження лікарської комісії, це може бути повістка на відправлення до навчального центру, якщо в нього всі дані уточнені і є інформація про те, що він придатний за станом здоров’я, немає відстрочки", — резюмував речник ТЦК.

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