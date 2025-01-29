Адвокат объяснила алгоритм обжалования и уплаты штрафа от ТЦК: подробности

Адвокат Дарья Тарасенко разъяснила процедуру наложения и обжалования штрафов за нарушение мобилизационных требований, которые с мая прошлого года могут составлять от 17 до 25 тысяч гривен. Для наложения штрафа руководитель ТЦК и СП должен издать официальное постановление о привлечении к административной ответственности. Без такого документа нет оснований для уплаты штрафа. Важно, чтобы постановление было оформлено надлежащим образом – имела подпись руководителя и печать учреждения.

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По словам адвоката, на практике бывают случаи, когда вместо официального постановления выдают ненадлежаще оформленные бумажки с реквизитами для оплаты. Такие документы не имеют юридической силы и не обязывают к уплате штрафа.

Тарасенко советует в случае сообщения о штрафе обязательно требовать официальное постановление, где будут указаны основания наказания и доказательства правонарушения. Имея такой документ, можно обратиться к специалисту для оценки возможности его обжалования.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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