Адвокатка пояснила алгоритм оскарження та сплати штрафу від ТЦК: подробиці

Адвокатка Дарія Тарасенко роз'яснила процедуру накладання та оскарження штрафів за порушення мобілізаційних вимог, які з травня минулого року можуть становити від 17 до 25 тисяч гривень. Для накладання штрафу керівник ТЦК та СП має видати офіційну постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Без такого документа немає підстав для сплати штрафу. Важливо, щоб постанова була належно оформлена – мала підпис керівника та печатку установи.

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За словами адвокатки, на практиці трапляються випадки, коли замість офіційної постанови видають неналежно оформлені папірці з реквізитами для оплати. Такі документи не мають юридичної сили та не зобов'язують до сплати штрафу.

Тарасенко радить у разі повідомлення про штраф обов'язково вимагати офіційну постанову, де буде зазначено підстави покарання та докази правопорушення. Маючи такий документ, можна звернутися до фахівця для оцінки можливості його оскарження.

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