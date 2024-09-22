В Турции нашли 7600-летний детский скелет, возле которого лежало серебряное украшение (фото)

Археологи совершили сенсационное открытие во время раскопок кургана Домузтепе в Турции. В слое, датированном 7600 лет назад, был найден детский скелет и серебряное кольцо, который, вероятно, использовали для младенцев.

Это открытие позволит ученым лучше понять жизнь людей, населявших этот регион тысячи лет назад, пишет Arkeonews. Домузтепе – это археологический объект, активно исследуемый на протяжении последних лет. Расположенный на юге Турции, он является одним из самых больших поселений своего времени.

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Курган, где нашли могилу ребенка. Источник: Anadolu Ajansı Курган, где нашли могилу ребенка. Источник: Anadolu Ajansı

Раскопки в Турции. Источник: Anadolu Ajansı Раскопки в Турции. Источник: Anadolu Ajansı

Археологи уже находили здесь многочисленные артефакты, свидетельствующие о высоком уровне развития цивилизации, существовавшей здесь более 7 тысяч лет назад.

Кроме детского скелета и серебряного перстня, археологи также обнаружили остатки костра вблизи могилы. Это подтверждает теорию, что в древности люди верили в загробную жизнь и хоронили своих умерших вместе с личными вещами.

Серебряное кольцо. Источник: IHA Серебряное кольцо. Источник: IHA

Находка в кургане. Источник: IHA Находка в кургане. Источник: IHA

Ряд артефактов, похороненных в кургане. Источник: IHA Ряд артефактов, похороненных в кургане. Источник: IHA

Обнаруженные артефакты позволят ученым получить новые данные о жизни людей, населявших этот регион в неолите. В частности, ученые смогут более детально изучить ритуалы погребения, социальную структуру общества и уровень развития ремесел.

Раскопки на месте Домузтепе продолжатся и в последующие годы. Ученые надеются найти новые доказательства, которые помогут раскрыть тайны древней цивилизации, процветавшей когда-то на территории современной Турции.

Напомним, в Польше нашли средневековые захоронения "детей-вампиров" с замками против зомби.

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