В Турции нашли подтверждение существования города хеттов 1800 н.э.

Руины зданий, найденные во время раскопок на месте археологического памятника Ушаклы в турецкой провинции Йозгат, говорят о том, что здесь мог находиться потерянный город хеттов – Зиппаланд.

Об этом пишет Heritage Daily.

Во время последних раскопок археологами было обнаружено круглое сооружение хеттской эпохи к северу от, вероятно, главного городского храма.

Какую функцию выполняло сооружение, пока неизвестно. Но существует версия, что его использовали во время ритуалов. Об этом сказал профессор Пизанского университета Анаклето Д'Агостино.

"Строительство вместе с другими находками, обнаруженными за эти годы, поможет укрепить идентификацию Ушаклы с хеттским городом Зиппаланда, культовым центром и королевской резиденцией", – заявил ученый.

Ранее уже находили керамику, фрагменты клинописного письма и развалины храма и крепости.

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Империя хеттов была могущественным государством на территории Малой Азии. Ее основали в 1800 году. Она просуществовала до 1180 года. Город Зиппаланда был одним из культовых центров хеттов и посвящался богу погоды.

Напомним, в Швеции нашли " поселок мертвых" 5 века.

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