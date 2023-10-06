В Турции обнаружили 1700-летний железный трезубец (фото)

В Турции археологи обнаружили железный трезубец, которому 1700 лет. По предварительным предположениям, он использовался для рыбалки в давние времена.

Находка была сделана в районе фонтана под названием Нимфайон (восточный фонтан) во время раскопок в древнем городе Ассос. Об этом сообщает TRT World.

Эксперт-реставратор работал над археологической находкой, чтобы очистить трезубец от почвы и окислителей.

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"Это первый раз, когда мы находим такие материалы в Ассосе, потому что инструменты, изготовленные из железа, – это материалы, которые быстрее всего разлагаются в древних городах", – отметили исследователи.

Такие инструменты широко использовались в древние времена, но сохранившиеся до сих пор примеры очень редки. Также исследователи не могут пока точно назвать место производства трезубца.

"Потому что железо – это материал, который можно найти повсюду и производить повсюду. Поэтому трудно сказать что-то определенное о месте производства. Но есть много открытий железного шлака или ковки железа во многих разных местах или районах Ассоса. Поэтому, возможно, это произведение было изготовлено в Ассосе", – добавили археологи.

Напомним, в Японии обнаружили более 100 древних бронзовых зеркал в кургане.

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