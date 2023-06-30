В Турции обнаружили древнюю галечную мозаику 4 века до нашей эры (фото)

В Синопе, Турция, на южном берегу Черного моря археологи обнаружили галечный мозаичный пол эпохи раннего эллинизма (4-1 вв. до н. э.). На мозаике изображена крылатая фигура Эроса в углу.

Центральная панель также содержит мотивы пальмет и волны в пределах. Она датируется серединой 4 века до нашей эры, сообщает The History Blog.

Археологи считают, что им был вымощен пол столовой зажиточной семьи. Полы были раскопаны в строительном комплексе Балатлар, сооружении в историческом центре Синопа.

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Раскопки на этом месте начались в 2010 году, и с тех пор были обнаружены архитектурные особенности и артефакты многих этапов его заселения. Это первая галечная мозаика, найденная на месте за 11 сезонов раскопок. Они редко встречаются в зданиях классического и эллинистического периодов.

Город Синопе был основан греческими колонистами из Милета в 7 веке до нашей эры. Оно установило торговые отношения с другими городами на южном побережье Черного моря и распространило их в глубь страны.

Раскопки мозаичного пола продолжаются. После этого полы будут стабилизированы и законсервированы с целью экспонирования на месте как части археологического парка строительного комплекса Балатлар.

Напомним, в Мексике были обнаружены остатки 400-летнего корабля.

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