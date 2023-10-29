В Турции обнаружили потрясающую мозаику с троянским героем Энеем (фото)

В Турции обнаружили потрясающую мозаику с изображением легендарного троянского героя Энея, упоминавшегося в "Илиаде" и "Одиссее" Гомера. Находку сделали при раскопках фундамента на строительной площадке в Османии.

Там были обнаружены остатки римской виллы. Об этом сообщает GreekReporter.

Эксперты не знают никакого другого примера такой мозаики в мире. Визуальное качество и изображение мозаики конкурируют с мозаиками знаменитого древнего города Зевгма в Газиантепе.

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Считается, что мозаичная зона, построенная в 1 и 2 веках нашей эры, украшала пол виллы того периода.

"Открытие мозаики в древнем городе Флавиаполис римского периода с изображением героя Троянской войны – непревзойденное открытие для археологии и истории", – отметили исследователи.

Напомним, ученые провели тщательное исследование мумии русалки из Фиджи, найденной американским моряком в 1906 году в Японии. Они заявили, что она является мутантом рыбы, обезьяны и рептилии.

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