У Туреччині виявили приголомшливу мозаїку з троянським героєм Енеєм (фото)

У Туреччині виявили приголомшливу мозаїку із зображенням легендарного троянського героя Енея, який згадувався в "Іліаді" та "Одіссеї" Гомера. Знахідку зробили під час розкопок фундаменту на будівельному майданчику в місті Османіє.

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Там були виявлені залишки римської вілли. Про це повідомляє GreekReporter.

Експерти не знають жодного іншого прикладу такої мозаїки у світі. Візуальна якість і зображення мозаїки конкурують із мозаїками знаменитого стародавнього міста Зевгма в Газіантепі.

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Вважається, що мозаїчна зона, побудована в 1 і 2 століттях нашої ери, прикрашала підлогу вілли того періоду.

"Відкриття мозаїки в стародавньому місті Флавіаполіс римського періоду із зображенням героя Троянської війни є неперевершеним відкриттям для археології та історії", – зазначили дослідники.

Нагадаємо, науковці провели ретельне дослідження мумії русалки з Фіджі, знайденої американським моряком 1906 року у Японії. Вони заявили, що вона є мутантом риби, мавпи та рептилії.

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